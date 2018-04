Novo James Bond será em Dubai O próximo livro com o famoso espião britânico James Bond se passará em Dubai. O autor da continuação da série do 007, Jeffery Deaver, anunciou a decisão ontem, dizendo ter escolhido o local por causa da "exótica mistura de torres brilhantes e deserto". Ele não revelou mais detalhes sobre a obra, com lançamento previsto para maio. Deaver, que já publicou diversos romances, foi escolhido por Ian Fleming, criador do personagem James Bond, para escrever as novas aventuras do espião. O próximo filme de Missão Impossível, que deve sair em dezembro no mundo inteiro, também teve cenas filmadas nos Emirados Árabes. / AP