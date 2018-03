Novo instituto mira audiência individual

e Thiago Fragoso tenham ganhado novo tema musical em Babilônia. A canção Sabe Você, com Leila Pinheiro, continua valendo, mas só embala os momentos em que o casal está junto. As cenas de separação e saudades ficam sob a trilha de Sonhos, com Caetano.

E o propósito de oferecer mais romance e menos sexo em Babilônia, conforme apontou o resultado do grupo de discussão promovido pela Globo com telespectadores comuns, já se evidenciou nas chamadas da novela durante o fim de semana. Os anúncios apelavam sobretudo para o par que acaba de se formar na trama, com Chay Suede e Luíza Arraes.

Após nove temporadas no Multishow, a série Nalu Pelo Mundo vai mudar de canal, sem sair de casa: passará a ir ao ar pelo OFF, outra sintonia da Globosat, sob a mesma direção de Guilherme Zattar.

Boa. A Orquestra Sinfônica Brasileira, em parceria com a agência Artplan, desenvolveu o primeiro aplicativo educacional do País de sensibilização da música de concerto para o público infantil.

Boa 2. A plataforma Clássicos Animados fará parte de uma ação do canal Gloob em 18 de abril. Em linguagem lúdica, apresenta textos e vídeos com músicos e o maestro Roberto Minczuk, sobre os instrumentos de cada família na orquestra.

O SBT se gaba de ter emplacado quase todas as suas novelas à frente da Record na média de cada uma em março, pelo PNT, o Painel Nacional de TV do Ibope - a exceção é Rebelde, que empatou. Entre os oito títulos, apenas Chiquititas é produção inédita.

Convém considerar, no entanto, que, desde 23 de março, a Record leva a melhor no PNT com Os Dez Mandamentos, concorrente de Chiquititas, com um placar de 12 X 9,8 nesse período.

A cria. Fernando Meirelles baba pelo filho Quico Meirelles no set de Assalto, 1º episódio da série Os Experientes, que estreia sexta, na Globo, com direção-geral de pai e filho. "Nós nos entendemos muito bem, pessoalmente pela vida toda e também profissionalmente", diz o pai.