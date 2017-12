Novo 'Infiltrado' estreia com episódio pornô Bem recebida pela audiência do canal History na 1.ª temporada, a série O Infiltrado, com Fred Melo Paiva, terá sua 2.ª safra no ar a partir de 30 de setembro, às 23 h, novamente com produção da Cinegroup. Dentro da proposta de se infiltrar em universos adversos ao seu, o jornalista agora experimenta na pele as aflições de um ator pornô, tema do 1.º dos 11 episódios inéditos. O History chegou a avaliar a possibilidade de exibir a edição pornô apenas pela web, mas resolveu mantê-lo na TV. Paiva também entrará no mundo do funk e da indústria da morte, simulando seu próprio funeral e convidando seus amigos para a ocasião.