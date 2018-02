Novo infantil de Cao educa brincando Estreia em 10 de novembro, na TV Cultura, a nova série de Cao Hamburger, Que Monstro te Mordeu, com 50 episódios diários. Como é de praxe no histórico do diretor, o programa prenuncia a capacidade de mesclar entretenimento e educação. Na seção Órgãos, por exemplo, tudo o que um personagem come merecerá uma visita por dentro do corpo, em que estômago, intestino e coração conversam sobre os efeitos da comida que lá chegou. Em Umus, União dos Monstros Unidos, a diversidade cultural é retratada por meio de uma bancada que remete à ONU, com representantes de cada país que, apesar de muito parecidos, se acham bem diferentes.