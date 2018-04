Novo Harry Potter traz muita ação e hormônios à flor da pele

Depois de esperar por dois anos, os fãs de Harry Potter poderão ver de novo na tela tudo que faz da série um sucesso mundial. Harry Potter e o Enigma do Príncipe chega aos cinemas no próximo dia 15 e tem pré-estreia mundial nesta terça, em Londres.

Em sessão exclusiva para a imprensa no domingo, 5, o Estado assistiu ao sexto filme da série e confirmou que, se os fãs esperam muitas cenas de ação, um clima de romance no ar e a morte de um personagem muito importante, é exatamente o que terão.

Quem leu o livro sabe. Quem não leu, e não sabe, vai ter de esperar a estreia para descobrir quem ama quem e quem mata quem no final. Mas já é possível adiantar que o diretor David Yates, que também dirigiu o penúltimo longa da série, Harry Potter e a Ordem da Fênix, traz de volta Harry, Hermione e Ron em um clima de High School e descobertas que a adolescência traz. Para contar nas telas a história escrita por J.K. Rowling, contou novamente com o roteirista Steve Kloves (que escreveu os primeiro quatro filmes da série e ficou de fora de A Ordem da Fênix).

Como havia já comentado o diretor, desta vez o filme é sobre ‘sexo, drogas e rock n roll’. Na verdade, tiram-se as drogas e colocam-se no lugar as poções mágicas. Uma metáfora óbvia, mas que funciona. Além de lidar com seus hormônios borbulhantes, os alunos de Hogwarts têm de aprender que para usar a poção mágica, por melhor que ela seja, tem hora. E haja poção do amor para dar conta da ciranda: Hermione ama Ron, que é amado por Lavender Brown. Harry ama Ginny, que namora Dean Thomas. E Draco Malfoy não ama ninguém.

Enquanto isso, Dumbledore quer preparar Harry para a batalha final contra Voldermort. Para isso, quer que o garoto se aproxime do novo professor (na verdade um veterano, que se afastou da escola e voltou a pedido do mestre Dumbledore) de Hogwarts: Horace Lughorn.

Encarregado de ensinar os jovens bruxos a prepararem suas poções mágicas, Lughorn (impecavelmente interpretado por Jim Broadbent) esconde um detalhe sombrio em seu passado como professor. Não é preciso dizer que o tal detalhe envolve o Senhor das Trevas.

Resta saber afinal quem é o enigmático half-blood Prince (no original, em inglês, o título mantém a referência ao Príncipe Mestiço). E seu poder nesta fase é muito maior que a do livro aparentemente inofensivo que Harry herda por acaso.

Harry Potter e o Enigma do Príncipe promete ser sucesso do verão e já tem milhares de ingressos antecipadamente vendidos. A propósito, o filme também chegará e alguns cinemas em versão IMAX.