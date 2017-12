Novo ´Harry Potter´ está pronto para chegar aos cinemas

A Warner Bros. já começou a promover o quinto filme da série Harry Potter, Harry Potter e a Ordem da Fênix, inspirado na saga de J.K Rowling, que terá pré-estréias no Japão nesta quinta-feira, 28, e em Londres, no dia 3 de julho. O longa-metragem é estrelado por Daniel Radcliffe, que interpreta o mago desde o início da série - o primeiro filme, Harry Potter e a Pedra Filosofal, foi lançado em 2001 - e já assinou contrato para protagonizar até o sétimo e último episódio, previsto para sair em 2010. Ainda em julho, no dia 21, a escrita britânica J.K. Rowling vai lançar o sétimo e último livro da série, Harry Potter e as Relíquias da Morte, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Rowling já disse que pelo menos dois personagens vão morrer, mas não revelou quais são. Especula-se que uma das vítimas seja o protagonista, Harry Potter. Aos 17 anos, Radcliffe já acumula uma fortuna superior a US$ 40 milhões (R$ 80 milhões). Além da saga, ele começou recentemente a desenvolver uma carreira também no teatro, atuando em Equus, de Peter Shaffer, em Londres, no papel de um rapaz perturbado garoto que vive em um estábulo. Vida pessoal do elenco "A única coisa complicada é que há menos espontaneidade na minha vida do que na de outros adolescentes", disse Radcliffe, durante coletiva de imprensa realizada em Londres, enfatizando que "adora atuar". "Se alguém diz: ´você quer ir nessa boate?´, pode ser difícil, porque não dá para simplesmente ir, é preciso verificar antes que tipo de lugar é". "Quando eu fazia Equus, toda noite eu saía do teatro e havia paparazzi por lá", contou. "Então eu vestia o mesmo chapéu e a mesma jaqueta toda noite ao sair, para parecer que as fotos eram todas da mesma noite. Foi uma idéia bem boa". Emma Watson, a Hermione Granger de Harry Potter, concorda com o colega de trabalho. "Quando você é adolescente, quer fazer coisas como deixar seu cabelo crescer, tingir seu cabelo com cores engraçadas, experimentar, fazer loucuras. Realmente não posso fazer isso do mesmo jeito que minhas amigas fazem", desabafou ela, que planeja ingressar em uma universidade, "para manter outras opções". Rupert Grint, o melhor amigo de Potter na série, Ron Weasley, assim como Emma, também pensa em um plano B: durante a entrevista, disse que havia comprado uma van para vender sorvetes - caso a carreira de ator não dê certo. Febre ´Potter´ J.K. Rowling lançou o primeiro livro sobre o menino mago, Harry Potter e a Pedra Filosofal, em 1995. Depois de ser rejeitado por várias editoras, Barry Cunningham, que trabalhava para a Bloomsbury, assinou um contrato com Rowling. Rowling já vendeu 325 milhões de cópias dos seis primeiros livros da série de sete sobre o Harry Potter, bruxinho que vive aventuras na Escola de Bruxaria e Magia de Hogwarts enquanto luta contra o terrível Lorde Voldemort. A febre chegou também aos cinemas. A Warner Bros. já distribuiu quatro filmes Harry Potter até hoje, acumulando uma bilheteria mundial de aproximadamente US$ 3,5 bilhões (R$ 7 bilhões).