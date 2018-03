Novo 'Globo de Ouro' rendeu ibope e ecos O canal Viva pode se dar por feliz com o resultado do revival do Globo de Ouro: as dez edições inéditas do programa terminaram ontem, acusando crescimento de 40% em relação à média de audiência do ano todo. Os próprios artistas celebraram, nas redes sociais, a oportunidade de reviver seus antigos sucessos, alguns com parcerias inéditas. Preta Gil, Maria Rita, Fafá de Belém, Angélica e Gilberto Gil são alguns dos que fizeram comentários emocionados e postaram fotos de suas participações. Os ecos se estenderam ao site do canal, que cresceu 92% entre 17 e 21 de novembro, em relação ao mesmo período do mês anterior. Hoje e amanhã ainda há reprises no ar.