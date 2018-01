Novo filme de Walter Salles concorrerá à Palma de Ouro Havia a expectativa de que Blindness, de Fernando Meirelles, fosse selecionado para a mostra competitiva do 61º Festival de Cannes. Ontem, Cannes divulgou a lista dos filmes que vão concorrer no festival, que acontecerá de 14 a 25 de maio. Blindness ficou de fora. O candidato do Brasil é o novo filme de Walter Salles e Daniela Thomas. Filmado em São Paulo, com elenco jovem - Vinicius de Oliveira, de Central do Brasil, é o nome mais conhecido -, Linha de Passe aborda o universo do futebol. Linha de Passe conta a história de uma mãe e seus quatro filhos. Um dos rapazes, Vinicius, quer ser jogador de futebol. Durante cinco anos Vinicius de Oliveira se preparou para o papel. "Ele está jogando um bolão", garante a co-diretora Daniela Thomas. Walter brinca dizendo que o filme foi só um pretexto para preparar o Vinicius e agora vender seu passe para o Barcelona. O cineasta argentino Pablo Trapero também foi selecionado para a mostra competitiva de Cannes com La Leonera, filme co-produzido pela empresa de Salles, a Videofilmes. Além do filme de Salles e Daniela e do de Trapero na competição - Rodrigo Santoro é um dos atores -, mais um filme argentino integra a competição. É La Mujer sin Cabeza, de Lucrecia Martel. Outro brasileiro, A Festa da Menina Morta, de Matheus Nachtergaele, foi selecionado para a mostra Un Certain Regard. Dois dos três concorrentes norte-americanos são assinados por diretores que também são freqüentes na Croisette. Che (The Argentine), primeira parte do díptico de Steven Soderbergh sobre Che Guevara, com Benicio Del Toro no papel do mítico guerrilheiro - Rodrigo Santoro também está no elenco -, e The Changeling, de Clint Eastwood, com Angelina Jolie. Soderbergh ganhou a Palma de Ouro por Sexo, Mentiras e Videotape; Clint, além dos filmes em competição - O Cavaleiro Solitário, Bird -, foi presidente do júri. O terceiro norte-americano é Synecdoche, New York, de Charlie Kaufman, com Robert De Niro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo