Novo filme de Riccelli é exibido no Festival de Paulínia

O filme é dirigido pelo ator Carlos Alberto Riccelli, marido de Bruna Lombardi, que, além de protagonista, também é produtora do longa. "Eu quero leveza nesse novo filme. O outro longa que fizemos (O Signo da Cidade, de 2008) foi muito denso. As pessoas choravam", disse Bruna. "Pensei que eu teria de ter equilíbrio no universo. Agora, é a hora de fazer um monte de gente rir. Daí, resolvi escrever essa comédia", completou ela.

A comédia agradou ao público que gargalhou do início ao fim da projeção, de 110 minutos. O humor fácil, que trata da velha e batida guerra dos sexos, comprovou que ainda é a melhor forma de fazer o brasileiro rir. Na história, Teodora decide dar uma guinada em sua vida após flagrar o marido, Nando (Bruno Garcia), com quem está casada há 11 anos, fazendo sexo virtual com uma desconhecida. Nando é comentarista de futebol num canal de TV e Teodora tem um programa sobre receitas de pratos afrodisíacos para esquentar a relação. Mais clichê, impossível. "A piada tem de ser uma consequência natural de uma cena", explicou Bruna.

A produção do longa é uma parceria entre Brasil e Espanha, e conta com a atriz espanhola Marta Larralde. Ela interpreta Milena, uma amiga de Teodora na Espanha e que a ajudará fazer o Caminho de Santiago. Do Brasil, um grande amigo de Teodora a acompanha nessa viagem: Zeca (Marcello Airoldi), produtor do seu programa e que quer aproveitar a trilha para produzir um piloto para uma nova atração na TV.

Durante o Caminho, os três irão se envolver em diversas situações insólitas, mas com grandes chances de fazer o público rir. Nessa viagem, eles irão adotar um leitão, se esbaldar numa vinícola e participar de festas estranhas promovidas pelos peregrinos. Enquanto isso, no Brasil, o marido de Teodora também irá buscar sua redenção, fazendo terapias orientais. Também atuam no longa o casal de humoristas Marcelo Adnet e Dani Calabresa, Dan Stulbach, Luis Miranda, Sandra Corveloni, entre outros. As belíssimas imagens do Caminho de Santiago de Compostela e a trilha sonora são pontos positivos do longa. Parte da trilha foi composta pelo próprio Carlos Alberto Riccelli e interpretada por artistas como Adriana Calcanhotto e Gilberto Gil. As informações são do Jornal da Tarde.