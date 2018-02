Novo filme de Jodie Foster lidera bilheterias nos EUA

Jodie Foster derrotou a concorrência nas bilheterias com seu thriller The Brave One, mas a performance do filme, que foi mal recebido pela crítica, foi fraca em comparação a outros trabalhos recentes da atriz. A trama, em que Foster vive uma justiceira armada, arrecadou US$ 14 milhões em ingressos nos Estados Unidos e Canadá em seus três primeiros dias em cartaz. Entre outros filmes estrelados por Foster, Plano de Vôo estreou com US$ 25 milhões em 2005 e O Quarto do Pânico, com US$ 30 milhões em 2002. Jodie Foster não foi a única laureada com um Oscar a decepcionar o público. Billy Bob Thornton estreou em 3.º lugar com a comédia Em Pé de Guerra, outro filme cujo tema está ligado à vingança. Depois de receber resenhas ainda piores que The Brave One, o filme arrecadou apenas US$ 9,1 milhões em ingressos. O campeão de bilheterias da semana passada, o faroeste 3:10 to Yuma, caiu para a segunda posição, com bilheteria de US$ 9,2 milhões. Depois de 10 dias em cartaz, o remake estrelado por Russell Crowe e Christian Bale arrecadou até agora modestos US$ 28,6 milhões, sendo que custou US$ 55 milhões para ser feito. O único outro lançamento entre os Top 10 foi o trabalho sul-coreano sobre monstros Dragon Wars, que arrecadou apenas US$ 5,4 milhões e ficou no quarto lugar da lista.