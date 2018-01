Novo filme de James Bond já tem nome e dia de estréia A nova aventura de James Bond terá o título de Quantum of Solace. O 22º filme baseado na história do agente secreto de Ian Fleming contará mais uma vez com Daniel Craig no papel principal. O título da nova história vem de um pequeno conto publicado como parte de uma coleção de Fleming chamada For Your Eyes Only, que por sinal é o nome do filme de James Bond produzido em 1981 (exibido no Brasil com o título Somente Para Seus Olhos). Quantum of Solace começou a ser rodado este mês nos estúdios Pinewood, em Londres, e será dirigido por Marc Forster. A estréia mundial do filme está prevista para o dia 7 de novembro.