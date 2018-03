Novo filme de James Bond bate recorde e é o 1º nos EUA

O filme 007 - Quantum of Solace obteve uma bilheteria recorde em sua estréia nos Estados Unidos, arrecadando mais de US$ 70 milhões. A maior bilheteria de uma estréia da série sobre James Bond ocorreu em 2002 com o longa 007 - Um Novo Dia para Morrer, enquanto que o filme anterior da série, Cassino Royale, de 2006, arrecadou US$ 30 milhões a menos (US$ 40,8 Milhões). Daniel Craig em cena de 'Quantum of Solace'. Foto: Divulgação Veja também: Trailer de '007 - Quantum of Solace' Estréia de 007 bate filmes anteriores da série no Brasil Alicia Keys reedita 'As I Am' para novo filme de 007 O longa empurrou o primeiro lugar da semana passada, Madagascar - Escape 2 Africa, para o segundo lugar, com arrecadação de US$ 36,1 milhões. A arrecadação neste final de semana nos cinemas americanos aumentou em 54% comparada com o mesmo final de semana de 2007, levando em conta os 12 primeiros filmes da bilheteria. Bilhões Analistas da consultoria Media By Numbers também afirmaram que os lucros de 2008 no momento estão 1% à frente dos lucros do ano passado, que estabeleceram um recorde de mais de US$ 9 bilhões. Mas, segundo a consultoria as vendas de ingressos ainda estão 3,5% mais baixas do que em 2007, depois de calcular a inflação. Não ocorreram outros grandes lançamentos nos Estados Unidos neste último final de semana e a maioria dos filmes que ficaram entre os dez mais vistos foram deixados para trás pelo novo longa do agente secreto James Bond. Contudo, Hollywood está se preparando para o tradicional feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, um dos mais rentáveis para o cinema no país. Para este final de semana são esperados lançamentos como o filme sobre vampiros Crepúsculo e a comédia de animação Bolt - Supercão, com as vozes de John Travolta e Miley Cyrus. Outro filme que promete uma boa bilheteria é Four Christmases, com Reese Witherspoon e Vince Vaugham. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.