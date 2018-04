Novo filme de 007 gera polêmica na Itália

O espião James Bond está na mira de ativistas italianos dos direitos dos animais. Tudo porque, em suas próximas aventuras, 007 estará na cidade de Siena, no centro da Itália, onde algumas cenas serão gravadas durante o tradicional Palio de Siena, uma corrida de cavalos realizada anualmente sempre no dia 16 de agosto. As informações são do jornal La Repubblica de Roma. No Palio, equipes de bairros, denominadas "contradas", competem entre si em uma perigosa corrida pelas charmosas e estreitas ruas da cidade. Quedas são comuns, e podem causar ferimentos graves a jóqueis e animais, e por isso os ativistas classificam a atividade como "criminal". Para os que defendem os direitos dos animais, os responsáveis pela produção do filme estão adotando um comportamento ecologicamente incorreto, sobretudo por terem escolhido Siena como cenário exatamente no dia em que o Palio é realizado. O diretor do filme, Marc Forster, afirma já ter pedido ao município uma autorização para filmar a corrida. Assim, as imagens dos primeiros 10 minutos de filme se passarão durante a frenética prova dos cavalos, enquanto Daniel Craig, que interpreta James Bond pela segunda vez, corre pela cidade para escapar de seus perseguidores. O elenco da nova aventura de 007 conta ainda com Judi Dench.