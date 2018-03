NOVO FESTIVAL FOCA EM COMÉDIAS A primeira edição do Festival Internacional de Cinema de Campos do Jordão está com inscrições abertas. A mostra exibirá produções inéditas e retrospectivas entre os dias 27 de abril e 5 de maio. O cineasta André Sturm, diretor do MIS, responde pela curadoria. Serão aceitos filmes do gênero comédia produzidos entre 2010 e 2012 e a inscrição dos trabalhos deve ser feita até 23 de março. Serão selecionados 15 longas e 15 curtas-metragens brasileiros e estrangeiros. Também estão previstas mesas-redondas, debates e palestras. Para se inscrever, os candidatos devem acessar o site www.cinemaemcamposdojordao.com.br.