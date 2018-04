Novo DVD do Pearl Jam vai incluir imagens de shows na Itália Por Jonathan Cohen NOVA YORK (Billboard) - O Pearl Jam vai lançar em 25 de setembro um DVD filmado ao vivo e contendo imagens de cinco shows da banda na Itália, no último outono norte-americano. O DVD "Immagine in Cornice" (Picture in a Frame) será lançado pela Rhino Records. A partir de 22 de agosto o Web site da banda vai oferecer uma pré-venda com uma camiseta de edição limitada. O diretor do filme, Danny Clinch, descreve o DVD --cujo título é o da canção de Tom Waits da qual o vocalista Eddie Vedder fez um cover num show em Milão-- como "uma colaboração". "A banda chegou a me oferecer músicas nunca antes ouvidas, e Mike (McCready, guitarrista) entrou no estúdio para criar mais música para as paisagens sonoras. Este é um olhar sobre o Pearl Jam que ninguém viu até hoje", disse. A parte principal do DVD traz 13 canções tiradas de álbuns do início da história da banda, como "Ten" e "Vs.," e do álbum "Pearl Jam," lançado no ano passado pela J Records. Entre as três faixas de bônus estão "A Quick One (While He''s Away)", do The Who, em que Vedder canta com a banda My Morning Jacket, que abriu o show.