Novo disco de Chico Buarque tem pré-venda na internet

Tem início nesta segunda-feira, 20, na internet, a pré-venda do novo disco de Chico Buarque. O álbum, que chegará às lojas em lançamento oficial apenas no dia 20 de julho, com o nome de Chico, custará R$ 29,90.

Ao comprar o disco no site oficial do projeto (www.chicobastidores.com.br), o cliente receberá uma senha personalizada para ouvir em streaming a primeira música de trabalho do álbum.

Durante um mês, até a data do lançamento oficial do disco físico, a página virtual, lançada na semana passada, revelará aos poucos mais informações sobre o CD, como a capa e o restante do repertório. No dia 20 de julho, todo o material dos bastidores da gravação do álbum será exibido no site.

Um vídeo teaser com imagens que retratam os bastidores da gravação do novo disco de Chico Buarque foi divulgado na última semana e mostra o cantor acompanhado de diversos músicos durante uma sessão de gravação de uma das canções do novo álbum: