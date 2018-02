Novo disco da orquestra cubana O projeto Buena Vista Social Club vai gravar, ainda este ano, o primeiro disco em uma década focado em toda a orquestra. Os músicos já estão reunidos em Havana para os ensaios, antes de partirem para uma turnê na Europa no final de outubro. O diretor do projeto, Jesús Ramos, afirmou que o disco "dará continuidade ao estilo e aos gêneros das obras anteriores, mas com temas atuais nas melodias". Formada no fim dos anos 90, a orquestra foi idealizada pelo produtor americano Ray Cooder, com o objetivo de reunir e reviver os grandes nomes da música cubana, como Compay Segundo, Ibrahim Ferrer e Omara Portuondo. / EFE