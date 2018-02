Novo de Rowling deve sair no topo Casual Vacancy, o novo romance de J. K. Rowling, chega às lojas internacionais amanhã e deve estrear no topo das listas de mais vendidos. O livro rompe com o universo mágico de Harry Potter, que vendeu cerca de 450 milhões de cópias e transformou a escritora em multimilionária, para abordar as intrigas políticas de uma cidadezinha. "Será um dos maiores lançamentos do século, disse à AFP, Philip Stone, responsável pelas listas da revista The Bookseller. "99,9% das pessoas em nosso ramo acreditam que o livro deve ir direto para o primeiro lugar", completou. Casual Vacancy vai ser editado no Brasil pela Nova Fronteira. / EFE