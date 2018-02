Novo de García Márquez Este mês Seis anos depois do lançamento do seu último romance, Memórias de Minhas Putas Tristes, será lançado, no dia 29, na Espanha e na América Latina, o novo livro de Gabriel García Márquez. Yo No Vengo a Decir Un Discurso (Eu Não Venho Apresentar Um Discurso, em tradução livre) é uma coletânea de 22 textos escritos como discursos ao longo da vida do autor. A editora Mondadori informou ontem que os textos do Prêmio Nobel de Literatura de 1982 reunidos na coletânea foram escritos para serem lidos por ele próprio em audiências, e que vão desde o produzido quando o escritor tinha 17 anos até 2007, quando ele completou 80. / EFE