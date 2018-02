Novo cinema na zona sul de SP será inaugurado hoje O charme de um dos pontos mais antigos de cinema de rua com toda a modernidade dos tempos atuais. É com este conceito que será inaugurado hoje para convidados o Cine UOL Lumière, no Itaim Bibi, na zona sul da capital paulista. Para a primeira sessão, os convidados assistirão o filme chinês A Maldição da Flor Dourada, do diretor Yimou Zhang, o mesmo de O Clã das Adagas Voadoras. A entrada para o público estará liberada a partir de amanhã. Juntas, as duas salas receberão até 400 pessoas. Elas foram reformadas e ganharam novas poltronas e decoração. Como o cinema é fruto de uma parceria da UOL com a rede Playarte Cinemas, os assinantes do provedor de internet terão benefícios no cinema - pagarão meia-entrada mediante apresentação de cupom. O Cine UOL Lumière tem capacidade técnica para exibir longas de 35mm e também digital.