Novo Centro de Teatro em São Paulo abre com Pirandello

A instituição passa a funcionar no antigo Teatro Coletivo, na Rua da Consolação, 1.623. A direção-geral do CIT-Ecum está a cargo de Guilherme Marques. A equipe do espaço conta ainda com Ruy Cortez, como diretor artístico-pedagógico, Rafael Steinhauser, como diretor executivo, e Antonio Araujo e Maria Thais como consultores, entre outros profissionais. As apresentações das peças de Cacá Carvalho ocorrerão até o dia 10. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.