Novo CD de Nana Caymmi deve sair até abril No fim do mês (ou início de abril), quando estiverem com o CD ''Sem Poupar Coração'' nas mãos, os fãs de Nana Caymmi devem agradecer à novelista Glória Perez. Se a autora da novela Caminho das Índias não tivesse pressionado a cantora, no fim do ano passado, por uma canção de amor que servisse de tema para o casal central de sua trama, o novo disco de Nana, praticamente só de inéditas, não sairia tão cedo. "Eu estava com o disco pra começar a fazer, pra poder me levantar do luto, ver que rumo ia tomar na minha vida, porque cantar ia dar uma saudade horrível dos meus pais, quando a Glória me disse: ?Você vai entrar na minha novela. Que negócio é esse de parar de cantar??", conta Nana, referindo-se à profunda tristeza que a tomou por conta das perdas consecutivas do pai, Dorival, aos 94 anos, e da mãe, Stella, aos 86, em agosto, num intervalo de 11 dias. Aquela que é considerada por muitos a maior cantora brasileira chegou mesmo a cogitar interromper a carreira de quase 50 anos. Para prosseguir, recorreu à companhia dos irmãos, Dori e Danilo, que participaram do CD com composições (Dori com duas e Danilo com uma, ambos com parceiros), arranjos (Dori) e como instrumentistas (Dori no violão; Danilo na flauta). O CD sairá pela Som Livre. As gravações, que contaram com músicos que já trabalham com ela há anos, foram concluídas pouco antes do carnaval. Para atender ao pedido de Glória, Nana enviou duas canções que entraram no CD. Mas a novelista já tinha em mente Não se Esqueça de Mim (de Roberto e Erasmo Carlos), que ela gravara em 1998 no bem-sucedido álbum ''Resposta ao Tempo''. Nana incluiu também, entre outras, canções de Fátima Guedes (Pra Quem Ama Demais), Sueli Costa (Violão, com Paulo César Pinheiro), João Donato e Ronaldo Bastos (Caju em Flor), Cristóvão Bastos e Aldir Blanc (Contradições), esta já gravada por Altemar Dutra Jr. De Rosa Passos e Fernando Oliveira, entrou Esmeraldas, do repertório de Rosa; de Guinga e Paulo César Pinheiro, Senhorinha, que já tem registro de Mônica Salmaso. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.