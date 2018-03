Novo CD de Luiza Possi traz Samuel Rosa e Chico César O novo trabalho de Luiza Possi, quinto CD de carreira e o quarto com músicas inéditas, abre o leque de estilos e traz novas composições de Samuel Rosa (Skank), Moska e Chico César. Em fevereiro do ano passado, a carioca de 24 anos começou a compor as canções de "Bons Ventos Sempre Chegam" com parceiros como Dudu Falcão e Chico César. Além disso, decidiu que queria uma música da parceria de Samuel Rosa (Skank) e de Chico Amaral ("Ao Meu Redor"), a participação do músico africano Lokua Kanza e um pouco de afoxé com a canção "Minha Mãe".