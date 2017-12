Novo aplicativo de Tom Hanks é homenagem a máquinas de escrever

A criação de Tom Hanks, ator oscarizado e colecionador de máquinas de escrever antigas, talvez apropriadamente chamada de Hanx Writer (Escritor Hanx), reproduz as sensações estéticas e visuais da digitação à moda antiga.

“No final dos anos 1970 comprei uma máquina de escrever, portátil o suficiente para viajar pelo mundo e robusta o suficiente para sobreviver a décadas de marteladas com dez dedos”, declarou Hanks em uma nota presente no aplicativo.

“Desde então adquiri muitas mais – cada uma delas diferente no desenho, na ação e no som. Cada uma estampa no papel uma trilha permanente de imaginação através de teclas, martelos, tecido e tinta”, escreveu.

A ferramenta permite aos usuários digitar e-mails, cartas e histórias em uma máquina de escrever virtual, acompanhado pelo som das teclas batendo à medida que cada letra aparece na página abaixo de seu respectivo martelo.

Os usuários também podem “inserir” novas páginas ou empurrá-las para cima e para baixo para ajustar onde o texto aparece – como fariam com uma máquina convencional. Depois que o texto é escrito, ele pode ser enviado por e-mail, impresso e compartilhado pelo aplicativo.

Gratuito, o Hanx Writer tem um tipo de máquina de escrever, e dois outros, com diferentes sons, modelos, cores de fita e outras características, estão disponíveis por 2,99 dólares cada.

(Por Natasha Baker)