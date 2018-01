Novo álbum faz homenagem a Whitney e Prince Ainda sem nome, novo álbum de Jessie J será lançado dia 24. O 'Estado' ouviu com exclusividade 4 músicas. Daydreaming é a que chamou mais atenção - uma homenagem a Whitney Houston e Prince. O início lembra o hino Girl Just Wanna Have Fun e se desenvolve como Dance With Somebody, de Whitney; é uma faixa chiclete e volta total aos anos 1980 - direção interessante para a cantora. Thunder começa lenta e se desenvolve com força com seu refrão "Like a Thunder in the Sky" (como um trovão no céu). Breathe é uma balada forte em que ela canta "Together we can breathe / open your eyes and love me" (juntos podemos respirar / abra seus olhos e me ame). O refrão eletrônico traz a cena pop atual e os vocais de Jessie são poderosos. "É sobre uma pessoa que não me dava atenção e eu queria que ela percebesse minha presença", diz. It's My Party, o mais novo single (talvez o mais fraco), traz o ambiente do último disco (um mix de Domino e Do It Like a Dude) - seu grito de independência: "It's my party / I Do, Do What I Want" (é a minha festa, faço o que eu quiser). / P.C.