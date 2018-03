Novo álbum dos Mutantes será lançado no País em maio

É que eles trazem para o País, seis meses depois de terem lançado no exterior, o álbum "Haih... Or Amortecedor", pela gravadora Coqueiro Verde, após 35 anos sem compor nada inédito. Na versão brasileira do álbum, quatro músicas serão substituídas por outras inéditas, uma delas, inclusive, com a participação de Erasmo Carlos. A faixa "Singing The Blue" foi composta por Erasmo em parceria com a nova vocalista, Bia Mendes. A canção é uma interessante oportunidade de ver um dos ídolos da Jovem Guarda interagindo com Sérgio Dias, um dos ídolos da Tropicália.

Do trio histórico que foi Os Mutantes, com Sérgio Dias, Rita Lee e Arnaldo Baptista, apenas Sérgio permanece. A nova formação, no entanto, conta com o baterista Dinho Leme, que entrou na banda em 1971. De resto, são todos integrantes novos: Bia Mendes (vocal), Vinicius Junqueira (baixo), Vitor Trida (cordas, sopros e vocal), Fábio Recco (violão e vocal) e Henrique Peters (teclado e vocal). Rita Lee, em 2007, chegou a ser convidada a voltar. Mas não aceitou e criticou o retorno da banda dizendo que não queria se associar a um "bando de velhos tentando juntar dinheiro para seu tratamento geriátrico".

Ao apresentar a banda, em matéria publicada em 2007, o New York Times comparou a importância do grupo para São Paulo à do Grateful Dead para São Francisco, o Velvet Underground para Nova York e o Nirvana para Seattle. Na época, havia uma certa euforia ao redor dos Mutantes, porque eles tinham acabado de voltar à ativa, desta vez com Zélia Duncan no lugar de Rita Lee. Em seguida, a banda se apresentou no Brasil, num show para 60 mil pessoas no Parque da Independência, dentro das festividades do aniversário de São Paulo. As informações são do Jornal da Tarde.