Novo álbum de Madonna, 'MDNA', chega às lojas do País

Quando se trata da rainha do pop, porém, o feito é mais um para uma vasta galeria de realizações desse porte: é a artista feminina que mais vendeu álbuns na história - sua cifra passa dos 300 milhões de discos - e está na lista das 25 mulheres mais poderosas do século pela revista "Time".

No palco do Super Bowl, além de cantar seus hits certeiros ("Vogue", "Open Your Heart" e "Express Yourself"), ela deu uma canja do que viria em seu 12º álbum, com "Give Me All Your Luvin", faixa lançada dois dias antes. O disco vazou na rede na semana passada, uma semana antes do lançamento mundial (ontem). Por aqui, "MDNA" chega hoje às lojas.

Frações do disco já eram conhecidas. "Give Me All Your Luvin", com participação das rappers M.I.A e Nick Minaj, ganhou clipe de gosto duvidoso - líderes de torcida com pompons e brutamontes uniformizados de jogadores de futebol americano, num clima adolescente à la High School Musical ou Glee. Cartão de visitas de "MDNA", a canção levantou mais questões do que respondeu: será Madonna ainda relevante? Ela se mantém na vanguarda do pop de pista? Entre tantas meninas mais jovens como Lady Gaga e Lana Del Rey, a cinquentona Madonna tem fôlego para fazer ecoar novo disco e manter intacta sua coroa do pop?

Com o segundo clipe, "Girl Gone Wild", as respostas vieram. Em preto e branco, o vídeo traz referências de uma fase sensual noir de Madge, apelido da cantora, dos anos 90 - "Vogue" e "Erotica" foram concebidas nessa fase. A atmosfera do disco, felizmente, se aproxima com o segundo clipe, da diva madura e sexy.

Em seu 12º trabalho de estúdio, Madonna foi fundo no mundo do underground dançante e voltou transbordando batidas pop. A cantora virá ao País no fim do ano. Por enquanto, somente o show em Porto Alegre, dia 9 de dezembro, foi confirmado. As informações são do Jornal da Tarde.