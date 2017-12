Novo álbum da cantora Janelle Monáe terá participações de Prince e Miguel O novo disco da cantora de soul contemporâneo Janelle Monae contará com a participação de pesos pesados. Em maio, Erykah Badu já deu as caras no single Q.U.E.E.N. E, de acordo com a Billboard, Prince e o cantor de r&B Miguel também estão na lista. "Somos grandes amigos e ele é um mentor para nós, para mim", disse a cantora sobre a parceria com o lendário músico que completou 55 anos.