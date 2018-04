Novidade nas noites da Praça Roosevelt Na sexta-feira, 14 de janeiro, às 23h59, estreia Perdido, novo espetáculo da Trupe Acima do Bem e do Mal, no Teatro Satyros 2 (Praça Roosevelt, 134). O espetáculo segue temporada até o final de fevereiro. Às sextas será apresentado à meia-noite e na madrugada de sábado para domingo, às 2h da manhã. Com texto, direção, iluminação e cenário de Lucas Arantes, a peça terá no palco apenas o ator Mateus Barbassa. Satyros 2. Perdido em um lugar onde o espaço/tempo estão distorcidos, um homem (criança/jovem/adulto) passa os seus dias numa espécie de lúdico-luto para repetir, recordar e elaborar o que já passou, o que já perdeu e o que não existe mais.