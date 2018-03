Novembro é mês do filme nacional com ingressos a R$ 4 A exemplo do Projeta Brasil, da rede Cinemark, outra promoção, mais abrangente, celebra novembro como ''o mês do filme nacional''. De segunda a quinta-feira, nesta semana e na próxima, salas de todo o Brasil estão exibindo filmes nacionais de produção recente, com ingresso a R$ 4. Um dos muitos filmes em cartaz é A Guerra dos Rocha, comédia de Jorge Fernando, remake da produção argentina Esperando la Carroza. Ary Fontoura veste-se de mulher para interpretar a matriarca dos Rocha, expulsa da casa de um filho após o outro, até ser considerada morta. A lista completa de salas e produções no País está no site www.ancine.gov.br. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.