Novelas reclassificam o 'Video Show'

A recente mudança de classificação etária do Video Show, que passou de livre para recomendado para maiores de 10 anos, foi um pedido na própria Globo, e não uma atitude isolada do Ministério da Justiça, responsável por esse tipo de procedimento. Segundo a assessoria de imprensa da emissora, a razão da reclassificação foi "para ter uma maior liberdade de uso dos conteúdos dos nossos programas". O conteúdo em questão são as reexibições de cenas das novelas, principalmente de Amor à Vida, que tem sequências fortes para ir ao ar à tarde. As entrevistas feiras por Zeca Camargo sofrem poucos cortes, apenas palavrões são editados.

Um pacotão de estreias chega à Fox em fevereiro. Entre as novidades estão as séries Sleepy Hollow, Graceland e The Crazy Ones, protagonizada pelos atores Robin Williams e Sarah Michelle Gellar.

No improviso, uma equipe da Record entrevistou em espanhol os atores de Milagres de Jesus no lançamento da série, ontem, no Rio. É que a turma do Mundo Fox, canal latino dos EUA que exibe as produções da emissora brasileira, não pôde vir ao País.

Uma voz grave vinda do fundo do estúdio assustou o elenco de Milagre de Jesus durante entrevista coletiva. Mas não era intervenção divina, era uma equipe do Hoje em Dia, que entrou em um link ao vivo no evento.

A Liga deve mudar de cara em março. O jornalístico da Band passará a ser dirigido por Diego Pignataro, responsável pela última temporada do Mulheres Ricas, que estava no comando do Coletivation, da MTV. As atrações são da Cuatro Cabezas, produtora de argentinos que dominaram a programação da Band.

Pouca gente sabe, mas a atriz Vanessa Gerbelli, que volta à Globo na novela Em Família, também é artista plástica. No mês que vem, ela participa de uma exposição coletiva com obras de brasileiros e finlandeses em Berlim.

Outra atriz que deu expediente na Record e volta a mostrar a cara na Globo é Karen Junqueira. A loira estará no elenco de O Caçador, na série policial protagonizada por Cauã Reymond.

Apesar de ter caído no ranking dos canais esportivos mais vistos da TV paga em 2013, a ESPN Brasil tem se mantido em segundo lugar na categoria nas duas primeiras semanas de janeiro. Cresceu 57% em relação ao ano passado.

Tom & Jerry. Com um jeito atrapalhado, os policiais federais Taborda (Michel Melamed) e Libânio (Fernando Alves Pinto), respectivamente, vão ajudar a capturar o responsável pelo roubo de um carregamento de ouro na série A Teia, que estreia dia 28 de janeiro, na Globo