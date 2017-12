Novelas da Globo lideram audiência na Argentina A Globo renovou acordo com a Telefé, um dos principais canais de TV aberta da Argentina, para exibição de suas produções. Páginas da Vida, por exemplo, estreou neste mês, com 11 pontos de audiência, chegou aos 16 e é líder no horário e no canal - além de ser um dos cinco programas mais vistos naquele país. Antes, a Telefé exibia no horário a atração Por Que No te Callas? e marcava entre 6 e 7 pontos. Às 16h30, Cobras & Lagartos atinge 10 pontos e também lidera o horário. Novelas como Da Cor do Pecado e Mulheres Apaixonadas são exibidas em outros canais argentinos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo