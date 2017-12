Novela 'O Dono do Mundo' é cotada no Viva Novela de Gilberto Braga que fez história ao expor o conservadorismo do público, em 1991, O Dono do Mundo está cotada para substituir Dancin'Days no canal Viva. Na época, o inescrupuloso Felipe Barreto (Antônio Fagundes) foi visto como homem que só estaria cumprindo seu papel, ao apostar a virgindade de Márcia (Malu Mader). E ela, em tese mocinha da trama, foi vista como leviana, ao ceder. Parte da audiência migrou para o SBT, que exibia o original de Carrossel. Incompreendida em seu tempo, O Dono do Mundo tem boas chances de ser aplaudida agora, quando Felipe Barreto seria um hit para o deboche ao machismo nas redes sociais.