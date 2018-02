Novela mantém horta high-tech real

Dinossauros em 3D estão ao alcance dos assinantes do canal Discovery na NET, com acesso ao NOW, plataforma de vídeo sob demanda da operadora, e a um televisor compatível, claro. É o especial Planetassauro: Morte na Pré-História, que traz os maiores e mais ferozes dinossauros que já habitaram a Terra.

O Multishow faz a primeira transmissão ao vivo de um espetáculo de humor no próximo sábado, às 22 h, com Tira - Codinome Perigo, diretamente de Brasília. Do grupo Os Melhores do Mundo, o show debocha dos filmes policiais americanos.

A série My City, produzida pela BBC e que tem um de seus oito episódios produzida pela equipe da BBC Brasil, no Rio, foi premiada como programa especializado da AIB (Associação de Empresas de Transmissão Internacional de Rádio e TV) em Londres.

My City está disponível no site bbcbrasil.com. Além do Rio, a série visita Odessa (Ucrânia), Ho Chi Minh (Vietnã), Istambul (Turquia), Barcelona (Espanha), São Petersburgo (Rússia), Beirute (Líbano) e Cidade do Cabo (África do Sul).

A Globo não reconhece como "audiência oficial" a pesquisa do Instituto Marktest, em Angola, que aponta a Record Internacional como emissora mais vista que a Globo Internacional naquele país.

Mas... A Globo não apresenta números que contestem o Marktest, único instituto que mensura a popularidade de programas e emissoras de TV em Angola, via recall, e que aponta Rodrigo Faro como o apresentador brasileiro mais conhecido lá.

Mas, de novo... É relevante dizer que a Record Internacional está presente em pacotes de TV paga mais acessíveis que a Globo Internacional, oferecida em pacotes premium, os mais caros.

Breaking Bad. Luiz Thunderbird, a mais manjada face da ex-MTV Brasil, agora ostenta crachá da TV Cultura, onde apresentará a série Caçador de Mitos, a partir do dia 18. Em tour pela Fundação Padre Anchieta, o VJ visitou até a árvore cenográfica da Ilha Rá-Tim-Bum.