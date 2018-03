Novela ´Eterna Magia´ surpreende e sobe 10 pontos no ibope

Eterna Magia, novela das 6 que anda preocupando a Globo por conta da baixa audiência, esboçou na quinta-feira, 12, sua primeira reação. O capítulo de quarta-feira registrou média de 32 pontos no horário, um índice e tanto para uma novela que chegou a bater a casa dos 22 pontos, ibope muito baixo para o horário. A novela, que vem sofrendo modificações graduais desde a sua estréia, apostou em um barraco familiar para aquecer a audiência. No capítulo de quarta, Eva (Malu Mader) voltou ao Brasil para infernizar novamente a irmã Nina (Maria Flor). A emissora, que chegou a cogitar encurtar a trama de Elizabeth Jhin, recuou e manterá Eterna Magia no ar até meados de novembro. Sua substituta será Milagres do Amor, de Walter Negrão, que começa a ser gravada em setembro. Enquanto a nova novela não estréia, a emissora se concentra em salvar o que resta de Eterna Magia. Além da diminuição no tom de "bruxaria", um novo personagem chega para tentar esquentar o morno triângulo amoroso da trama, formado por Malu Mader, Maria Flor e Thiago Lacerda. Será Flávio Falcão, vivido por Thiago Rodrigues.