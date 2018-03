Novela das 8 vence festival italiano A Novela das 8, filme do brasileiro Odilon Rocha, venceu o 27.º festival de cinema GLBT em Turim. O júri afirmou que o longa-metragem foi premiado por "ter encontrado o justo equilíbrio em recontar a história de um país que vive o drama da ditadura, mas sonha com a televisão, por ter sido apresentada com um estilo que recupera a estratégia estética de Fassbinder e Almodóvar e por ter sugerido que a vida não é uma telenovela". De Sodoma a Hollywood foi o tema desta edição do festival. Entre outros premidos, Trans, de Chris Arnold, venceu como melhor documentário, e Parada, de Srjan Dragojevi, levou o prêmio do público. / ANSA