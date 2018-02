Novela das 6 troca de roupa e ganha luz Novela iniciada em 1903 e já avançando em 1904, Lado a Lado dará um salto de seis anos a partir do capítulo da próxima quarta-feira. Isso motivou a criação de um novo guarda-roupa pela figurinista da novela das 6 da Globo, Beth Filipecki. Só para o elenco feminino, cerca de 200 peças foram providenciadas, com vestidos mais justos e decotados. Estaremos então em 1910. Lampiões a gás serão substituídos pela chegada da luz elétrica nos bairros mais abastados. As ruas da cidade cenográfica passam a comportar mais carros e o telefone entrará mais em cena. Agora com meninos empinando suas pipas, o Morro da Providência cenográfico será ampliado via computação gráfica.