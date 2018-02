Novela das 6 prestará tributo a Gilberto Braga, por Celebridade

Como a história da vez remete à primeira década do século passado, o valor de celebridade da época era expressado pelo teatro, universo onde as personagens vão duelar. "Os fãs de Gilberto Braga entenderão que é referência a Celebridade", disse Ximenes à coluna. Paulo Betti e Tuca Andrada também integram o núcleo, espaço cômico do enredo. A Tuca, foi encomendada uma interpretação claramente canastrona.

Ação. As gravações de Lado a Lado, substituta de Amor Eterno Amor, começaram na última semana, em Petrópolis, sob direção de Dennis Carvalho, com o casamento entre os personagens de Thiago Fragoso e Marjorie Estiano, um dos pares protagonistas da história - o outro soma Lázaro Ramos e Camila Pitanga. Foram usados 28 arranjos de flores, e a equipe de direção de arte produziu para a ocasião as partituras dos músicos, os cardápios e as toalhas de mesa. Taças foram garimpadas em feiras de antiguidades do Rio e quatro das sete carruagens restauradas pela produção entraram em cena.

A publicidade infantil e sua regulação, tema do Projeto de Lei 5.921/2001, serão alvo de audiência pública amanhã, na Câmara dos Deputados (DF), com publicitários, profissionais de rádio e TV, além de órgãos em defesa dos menores.

As restrições à publicidade infantil seguem tendência adotada em outros países, inclusive entre nossos vizinhos, como o Chile, e tiveram peso essencial na redução da programação infantil na Globo.

A abertura de Avenida Brasil merecerá um remake, brincadeira promovida pelo Vídeo Show, que reunirá um grupo de telespectadores para cantar o hit Vem Dançar Comigo em cenário montado pelo programa. No ar esta semana.

A RedeTV! espera fechar até o segundo programa de Gilberto Barros mais três cotas de patrocínio - duas no segmento varejista e uma no de cosméticos. A atração estreou com um patrocinador, no caso, a de uma cerveja.

Silvio Guindane é mais um nome no elenco que a Record escala às pressas para a sua próxima novela, sob direção de Edson Spinello.