Novela das 11 resgata a péla, ‘avó’ do tênis

Enquanto ainda se fala da primeira cena de sexo gay da TV aberta, obra dos personagens de Caio Blat e Ricardo Pereira, exibida na terça, Liberdade Liberdade já engata outros assuntos no set. Em véspera de Olimpíada, a novela das 11 da Globo resgata a péla, ancestral de modalidades esportivas jogadas com raquete, como tênis e squash. Praticada só por fidalgos e membros da corte, entre o fim do século 18 e início do 19, a atividade é ensaiada, ao lado, pelo diretor João Jabur e Gabriel Braga Nunes, que duelará com o intendente de Mateus Solano em cena prevista para o dia 18. As raquetes foram compradas de antiquários e envelhecidas, finalizadas em madeira crua com um tipo de verniz e acabamento em couro e metal. As bolinhas foram feitas com couro e costuradas à mão. A rede foi reproduzida com juta desfiada.

Em tempo: a sequência entre Blat e Pereira, na noite de terça, inflou a média de audiência de Liberdade Liberdade em 2 pontos na Grande São Paulo, onde a média foi de 17 pontos (1,18 milhão de domicílios). O assunto foi parar no topo dos Trending Topics Mundiais, com 124 mil depoimentos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Tá na hora de a imprensa parar de falar quanto os youtubers ganham. É uma análise muito superficial.”

Rafinha Bastos NAS REDES SOCIAIS

O canal Futura concorre em 6 das 12 categorias da 4.ª edição dos Prêmios TAL, rede de Televisões Públicas e Culturais mais importantes da América Latina. A premiação reconhece as melhores produções dos canais latino-americanos. Os vencedores serão anunciados no dia 28, em Montevidéu.

O filme ‘Levante!’ (melhor documentário unitário), A Incrível Expedição ao Mundo Selvagem de Artur Pereira Ferreira (melhor unitário de ficção), Garagem Maker (melhor microprograma, Diz Aí Amazônida (melhor produção de relevância social) e Apátridas (melhor programa jornalístico) são os finalistas.

O canal também é finalista ao prêmio Grande Destaque com o projeto Crescer Sem Violência, iniciativa em parceria com o Unicef Brasil e a Childhood. Votos do público são aceitos até 24/7, pela página dos Prêmios TAL no Facebook: http://bit.ly/prêmiosTAL.

Uma anta foi trocada por um javali nas gravações da série Supermax, prevista para estrear em outubro, na Globo. Os autores souberam, só depois de enviarem o texto para a produção, que o Ibama vetava o uso da anta para a cena requerida, mas não o do javali.

O Vírgula e o Grupo Mix, de Luiz Calainho e Fernando Di Gênio, respectivamente, se unem para uma nova proposta multimídia: o Virgula.Mix, com exibição diária na TV, ao vivo, das 12h às 14h, e reprise entre 19h e 21h, mais extensão via streaming a YouTube, Facebook, Periscope e sites do grupo – virgula.com.br e mixtv.com.br.

Esse conteúdo promete ser passo inaugural de um processo de reinvenção de toda a grade da Mix TV, focada nos jovens.

Antonio Fagundes, Irandhir Santos, Marcelo Serrado, Lee Taylor e José Dumont embarcaram para Aracaju e de lá seguiram para Alagoas, onde gravarão novas cenas de Velho Chico.

27 pontos marcou ‘Mr Brau’ na Grande Rio, nesta quinta, recorde de audiência da temporada na região. Em São Paulo, o seriado voltou a registrar 22 pontos, seu recorde no local