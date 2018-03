Novela da Record vira placar às 20h30 Faz quase três anos que a Record não obtinha êxito sobre o SBT na faixa das 20h30, ou desde a estreia de Carrossel na TV de Silvio Santos, no Painel Nacional de TV do Ibope, o PNT. Esse placar virou a partir da estreia da novela Dez Mandamentos, há três semanas. De lá para cá, a Record já tem 12 no PNT, ante 10 do SBT e 25 da Globo. A Record soma aí 20% da plateia do horário. Em Belém, Dez Mandamentos chega a 18 pontos, ante 8 do SBT e 27 da Globo. No Rio e em Recife, a média é de 14 pontos, 1 a mais que São Paulo e Goiânia. Há exceções, como Salvador, onde a Record duplicou sua audiência no horário, mas continua perdendo para o SBT (11 x 8).