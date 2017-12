Novela da Record começa com barraco durante a coletiva Apesar de Pé na Jaca ser a novidade das 7 da Globo, foi a Record que fez jus ao título na coletiva de sua nova novela, Vidas Opostas, na segunda-feira, no Rio. Os convidados do evento foram surpreendidos por um barraco envolvendo os atores Ana Ferraz e Angelo Paes Leme. Ana, que é atual senhora Marcelo Serrado, jogou um copo de refrigerante no ex, Angelo Paes Leme, cena seguida de uma longa discussão abafada pela Record. Apesar de haver várias versões do caso, ninguém soube o real motivo da briga. No entanto, o saldo: Ana, que nem havia começado a gravar a novela, foi afastada da produção. Angelo Paes Leme, que já iria morrer logo no início da trama, permanece assim, e Serrado, que nem viu a briga, segue firme e forte como um dos protagonistas do folhetim. Investimento E por falar em Record, o diretor de teledramaturgia da emissora, Iran Silveira, promete contratar 500 novos profissionais para atuar no Recnov, estúdios da emissora no Rio, em 2007. Com a contratação, o quadro de funcionários da Recnov deve pular de atuais 1.100 para 1.600 funcionários.