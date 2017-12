Novela da Record bate audiência de futebol na Globo

Caminhos do Coração, a novela dos mutantes da Record, de Tiago Santiago, bateu a Globo e ficou em primeiro lugar no ranking da audiência das emissoras de televisão na última quarta-feira, 6. Foi a primeira vez em que a novela manteve não só a liderança no horário (das 22h21 às 23h18), como uma alta média de audiência durante todo o capítulo. Segundo a assessoria de imprensa da Record, a emissora registrou 22 pontos de média, 26 de pico e 33% de share, ou seja, 33% dos aparelhos ligados naquele horário estavam sintonizados no canal. A Globo teve de amargar um segundo lugar neste mesmo horário, quando exibia um jogo de futebol chocho entre Corinthians X Barueri, pelo Campeonato Paulista, que terminou empatado em 1 a 1. A emissora registrou 20 pontos de média de audiência. A novela Caminhos do Coração, que em dezembro do ano passado chamou a atenção por encostar por alguns minutos na audiência campeã da Globo, agora tomou a liderança. Desde a estréia, em agosto, a trama não havia alcançado índices tão altos. Já foram feitas pesquisas demonstrando que o público da novela da Record é infanto-juvenil, atraído por uma história que além dos mutantes, mistura elementos de seriados como Heroes e Lost. É, portanto, um público semelhante ao que acompanha as partidas de futebol e diferente daquele das novelas globais. O autor de Caminhos do Coração, Tiago Santiago, trabalhou por 14 anos na Globo, como ator, roteirista e colaborador de vários autores. Trocou de emissora para escrever sua própria novela, começando por Escrava Isaura e além de Caminhos do Coração, atua como consultor de dramaturgia da emissora.