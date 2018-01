Novela da Globo <i>Terra Nostra</i> estréia na Ásia A Globo está de olho no mercado asiático para a venda de suas produções. A rede, que viu que estrear em um canal da Indonésia por esses dias Terra Nostra, prepara-se agora para o Fórum Asiático de Televisão (ATF), uma das maiores feiras internacionais do setor, que será entre os dia 29 de novembro e 1.º de dezembro em Cingapura. A Globo, que já vendeu um bom pacote de novelas para o canal asiático Televiva Vision 2 no início do ano, quer fechar novas parcerias por lá, uma vez que a concorrência na Europa está cada dia mais acirrada.