Novela criou moda na pista e no figurino Com Sônia Braga, Joana Fomm, Antônio Fagundes, Glória Pires, José Lewgoy, Mário Lago, Lauro Corona e Reginaldo Faria, Dancin'Days deu eternidade às Frenéticas nas pistas de dança e determinou, para a época, a moda das meias Lurex coloridas. Lançada em DVD, a novela de Gilberto Braga, com direção-geral de Daniel Filho, impressiona pelo ritmo que já naqueles idos o autor imprimia à narrativa do folhetim. Remake luso à parte, vale a pena ver de novo a original.