Novato em Gramado

Desta vez, o paulistano Felipe Arrojo Poroger, de 20 anos, vai participar do 39.º Festival de Cinema de Gramado integrando o júri popular, mas um dia ele espera ir ao evento com um filme seu. "É a primeira vez que viajo por um festival e espero que não seja a última", diz. Estudante do 3.º ano do curso de cinema da Faap, roteirista e diretor de, até agora, apenas duas obras, os curtas Com Amor, Luiza e Saudade, Felipe venceu o concurso cultural que o Caderno 2 promoveu em parceria com o evento para levar um leitor do jornal para o júri desta edição de Gramado, que ocorre já a partir da próxima semana, entre os dias 5 e 13 de agosto na cidade gaúcha.

Poroger deverá assistir a todos os filmes das mostras competitivas de longas-metragens brasileiros e estrangeiros e de curtas nacionais selecionados do festival. Sua viagem e despesas serão custeadas pelo evento. O Estado é o único jornal a colocar um de seus leitores no júri popular de Gramado, que ainda contará com mais 12 participantes.

O concurso cultural é realizado pelo Caderno 2 desde 2006. Este ano, foram 31 inscritos, que se lançaram ao desafio de escrever um pequeno texto crítico a partir da pergunta: "Qual o meu roteiro preferido de um filme brasileiro de todos os tempos?" São Paulo S/A, obra-prima do cineasta Luís Sérgio Person, realizada em 1965, é o tema da resposta vencedora de Felipe Arrojo Poroger, reproduzida acima.

Curiosamente, o estudante não foi o único a escolher o filme de Person, também o roteiro preferido de outro inscrito. Mas, de forma geral, prevaleceram nas respostas enviadas a escolha pelo roteiro de outro clássico, O Pagador de Promessas (1962), dirigido por Anselmo Duarte e realizado a partir de peça homônima escrita por Dias Gomes - vencedor da Palma de Ouro em Cannes. Também foram lembradas obras recentes como Cidade de Deus (2002), de Fernando Meirelles; Santiago (2007), documentário de João Moreira Salles; e Abril Despedaçado (2001), de Walter Salles.

Ficção. "O mais fascinante do cinema é sua capacidade de chegar a todas as pessoas, não importando de onde você tenha vindo", diz o vencedor do concurso. Na adolescência, foram os filmes O Carteiro e o Poeta, de Michael Radford, e Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore, que o marcaram a ponto de, anos mais tarde, prestar o vestibular para se dedicar à criação de obras cinematográficas. Poroger também cita como referência filmes italianos do pós-guerra dirigidos por cineastas como Fellini, Ettore Scola e Luchino Visconti. Seu interesse ainda abarca produções contemporâneas nórdicas e da Argentina.

Por enquanto, Poroger diz estar voltado à criação de filmes de cunho ficcional e não de documentários. Ele chegou a trancar agora sua vaga no curso de jornalismo da ECA-USP para se dedicar apenas ao cinema. "Minha expectativa é fazer filmes para o grande público", afirma, contando que sua experiência na área, por enquanto, limita-se às atividades da faculdade. "É possível fazer hoje obras com pouco dinheiro - tem gente fazendo até com celular -, mas há pouco incentivo para que os longas cheguem ao público."

O jovem cineasta finaliza agora seu filme Saudade, mas no primeiro ano da faculdade, ele rodou o curta Com Amor, Luiza, "história singela, mais uma experiência de amigos", revela. Depois de ir a Gramado, afinal, o estudante vai a outro festival, o Brasileiro de Cinema Universitário no Rio, pois sua obra de estreia está entre as selecionadas.