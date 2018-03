Novas parcerias de Burman com o Brasil incluem 'Abraço Partido 2'

Toda a crítica torceu o nariz e até o público não foi receptivo com High School Musical - O Desafio. O longa de César Rodrigues, embora bem produzido (e acabado), não reproduziu o êxito da franquia nem virou cult. Mas serviu para aproximar a empresa carioca Total Filmes da cúpula da Disney na Argentina, e foi por meio desse contato que Walkiria Barbosa, a poderosa sra. 'Entertainment' da Total, ficou amiga de Daniel Burman. O cineasta argentino hospeda-se em sua casa quando vem ao Brasil - ao Rio -, ela virou 'tia' para seus filhos.

Walkiria hesita agora em aceitar o convite que Burman lhe fez para que ela seja atriz em seu cinema. Enquanto discute a possibilidade, ela aprofunda a parceria que faz com que a Total e a Miravista, o braço da Disney para produção no País, estejam envolvidas não em um, mas em três filmes do portenho. O primeiro é o que ele roda atualmente em Buenos Aires, El Misterio de la Felicidade. A produção se transfere dia 20 para o Rio, para cerca de dez dias de filmagem no Brasil.

O Mistério ainda está em processo e o Total e Burman já têm outra parceria acertada, para um filme que vai se chamar Amor.com, sobre relacionamentos na era da internet. Burman é judeu, de pais poloneses. Boa parte de sua obra, senão toda, remete aos temas da família e das tradições do judaísmo. Exemplo disso é A Sorte em Suas Mãos, que abre hoje o Festival Judaico em São Paulo. O filme, interpretado pelo compositor Jorge Drexler, é sobre um judeu divorciado e amante do jogo que reencontra antiga namorada.

Para legitimar sua paixão pelo jogo, ele busca o aval de um rabino tão libertário que o cara tem uma banda de música. Graças a Burman, Walkiria diz estar imersa na cultura judaica. O motivo é simples - a terceira parceria da Total com o diretor será justamente a sequência de O Abraço Partido, com o qual ele recebeu dois prêmios no Festival de Berlim de 2004. Vem aí O Abraço Partido 2 - em 2014, para estrear em 2015? Bem antes, a Total lança dia 30 Se Puder... Dirija!", a primeira produção brasileira em 3-D. A diversidade é um dos mandamentos na Total. / L.C.M.