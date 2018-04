Nova York terá celebridades como guias turísticos

Atores, atletas e líderes políticos, entre outras celebridades de Nova York, passarão a fazer parte da organização Big Apple Greeter, que realiza passeios turísticos gratuitos para visitantes a cidade de forma gratuita. A informação é da própria organização, que divulgou comunicado com a novidade nesta quinta-feira, 16.

Com o programa, os turistas poderão visitar Nova York com ajuda dos famosos inscritos nesse projeto pioneiro. As escolhas dos guias serão aleatórias e o visitante só conhecerá a identidade de seu guia turístico no momento do encontro.

A iniciativa nasceu depois que, em agosto de 2008, a organização adicionou a seus característicos tours a presença de empresários e políticos conhecidos da cidade.

"Minha Nova York é diferente da do resto das pessoas e ficarei feliz em compartilhar alguns desses lugares com visitantes de todo o mundo", afirmou em comunicado um dos protagonistas da série televisiva "Família Soprano" ("The Sopranos"), Dominic Chianese, que colaborará com a iniciativa apresentada nesta quinta.

"Nova York é a melhor cidade turística do mundo e não há ninguém melhor que os próprios nova-iorquinos para abrir o tapete vermelho por ela", disse o ex-jogador de futebol americano Tiki Barber, que também oferecerá seus serviços como guia turístico.

A Big Apple Greeter é uma organização sem fins lucrativos que, desde 1992, tenta melhorar a imagem de Nova York no mundo a partir de visitas guiadas por voluntários. Hoje, a organização oferece tours gratuitos em 22 idiomas.