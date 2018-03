NOVA YORK NA MIRA DO SUNDANCE O Festival de Cinema Independente de Sundance, que ocorre em Park City, em Utah, estuda fortalecer-se em Nova York, afirmaram os organizadores do evento. Segundo o jornal New York Post, o Sundance, promovido pelo ator e diretor Robert Redford, teria lugar no Dumbo, situado ao lado da ponte que une o bairro do Brooklyn e a ilha de Manhattan. O projeto seria uma forma de o evento competir com o Festival de Cinema de Tribeca, fundado em 2002 pelo ator Robert De Niro. O Sundance, celebrado anualmente desde 1978, começa sua próxima edição na quinta-feira incluindo projeções na Academia de Música do Dumbo. / EFE