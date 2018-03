Nova versão de filme sobre Bieber O filme Justin Bieber: Never Say Never, que estreia sexta-feira no Brasil, terá uma versão atualizada feita pelo diretor Jon M. Chu. A nova edição terá 40 minutos de cena inéditas, em 3D, e será exibida apenas por uma semana nos Estados Unidos e no Canadá, também a partir de sexta-feira. O filme original sobre o astro adolescente continuará sendo exibido em 2D, já que o alto custo da produção em 35mm tornou a versão do diretor inviável para os cinemas. "Essa edição me permite reter algumas das melhores cenas do filme original, enquanto incorporo imagens inéditas e novos materiais que filmei durante nossa turnê promocional", disse Chu. / REUTERS