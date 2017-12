Nova versão da bat-moto é divulgada por jornal americano

O jornal LA Times divulgou nesta segunda-feira, 18, duas fotos da moto a ser usada no novo filme de Batman (Batman: The Dark Knight), ainda em produção. Lembrando bastante o batmóvel usado no filme anterior, o "bat-pod" (como se referem à moto Nathan Crowley e Chris Corbould, seus inventores) parece uma versão reduzida, mas não menos robusta que seu parente de quatro rodas. "Pensei que seria impossível conseguir", disse Corbould ao LA Times. "Chris Nolan (o diretor) e Nathan (Crowley) tinham mais uma aparência do que a mecânica em mente. Este foi o maior desafio: dar forma à visão deles, e ao mesmo tempo fazer com que ela funcionasse." Além das fotos da bat-moto, outras imagens do filme já circulavam na internet há alguns meses. Entre elas, uma nova foto do uniforme do homem-morcego, espécie de armadura com sutis diferenças de sua versão original. Batman: The Dark Knight é a continuação de Batman Begins, de 2005. Dessa vez, o herói vivido por Christian Bale, vai enfrentar um dos seus piores inimigos, o Coringa, interpretado por Heath Ledger. O filme, com previsão de lançamento em 18 de julho de 2008, conta ainda no elenco com Morgan Freeman, Michael Caine, Gary Oldman, Aaron Eckhart, Maggie Gyllenhaal, Eric Roberts e Anthony Micheal Hall.